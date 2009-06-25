Ставь лайки и следи за новостями
Precipice_MartIn - эксперт для MetaTrader 4
13003
В новую версию советника добавлена переменная bool MartIn =true; - включен блок ММ -Мартин.
Дополнительная разъяснительная беседа по старой версии советника - здесь.
В советнике Precipice лонги и шорты открываются не зависимо друг от друга,применение Мартина в чистом
виде возможно,если в любой момент времени открыто не более одного ордера-что и сделано в новой версии.
График EURUSD_M5 за период с 1 октября 2007 г. по 19 июня 2009 г.:
где 1,2 и 3 (последняя) линии обороны кошелька трейдера от просадки.
Научно-познавательно прогнать этот советник только по лонгам,за период обвала курса EURUSD с 4 августа по 29 ноября 2008 г. Выводы. 1. советник Precipice_MartIn не прогнозирует направление движения рынка,и играет только рандомной вероятностью входа в рынок и размером открываемой позиции. 2.Если провести оптимизацию советника на большом участке истории- получим статистически достоверный результат. 3.Увы,такой результат не исключает аномальной череды проигранных подряд сделок,поэтому вопрос о "броне"- величине начального депозита остается открытым. :-о)
При прохождении ценой определеного гепа или же при превышении порога канала выдается звуковой сигнал.RSI_MA_LevelSignal
Индикатор из сериии "Помощники трейдера"
Хеджирующий советникPeceptron_Mult
Мультивалютник по перцептрону.