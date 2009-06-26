



Хеджирующий советник на основе мартингейла (схож с хлопмастером)

советник построен на принципе "качелей"

входим в рынок, если цена идет в направлении сделки, то получаем профит

если нет, то через koridor открываем сделку в противоположенном направлении объемом *mul и т.д.

а выходить по разному можно, реализовано несколько вариантов

вообщем мартингейл, но в отличие от илана здесь страшно когда флет

(особая благодарность Crash-Atas)

Есть вопрос:

Как лучше выйти из лока в конце когда набрали сделок ?

1. Можно залокировать вровень чтобы потом руками выходить.

2. Можно залокировать другой валютой (кстати написал, позже может выложу, но пока сыровато)

3. Принять как должное и играть малым депо периодически сливаясь

Если у Вас есть предложения или варианты использования советника, то буду признателен за письма (адрес в сове).

Можно разогнать советник (это на фунте):

