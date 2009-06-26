Ставь лайки и следи за новостями
tudasuda - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8710
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
eurusd
Хеджирующий советник на основе мартингейла (схож с хлопмастером)
советник построен на принципе "качелей"
входим в рынок, если цена идет в направлении сделки, то получаем профит
если нет, то через koridor открываем сделку в противоположенном направлении объемом *mul и т.д.
а выходить по разному можно, реализовано несколько вариантов
вообщем мартингейл, но в отличие от илана здесь страшно когда флет
(особая благодарность Crash-Atas)
Есть вопрос:
Как лучше выйти из лока в конце когда набрали сделок ?
1. Можно залокировать вровень чтобы потом руками выходить.
2. Можно залокировать другой валютой (кстати написал, позже может выложу, но пока сыровато)
3. Принять как должное и играть малым депо периодически сливаясь
Если у Вас есть предложения или варианты использования советника, то буду признателен за письма (адрес в сове).
Можно разогнать советник (это на фунте):
|7882
|19597618.08
426
|1.50
|46003.80
|10264571.15
|61.17%
Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|15 Минут (M15) 2008.01.02 10:00 - 2009.06.19 23:45 (2008.01.01 - 2009.06.24)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|g1="Основные параметры"; koridor=40; sl=200; tp=55; mul=3.9; last=0; nh1=14; nh2=16; gg="Управление деньгами"; percent=0.2; Lots=0.1; maxtrades=5; LotLim=1000; TrailingStop=0; profit=0; locprofit=80; locprofitexpo=0; runotsuda=7; minsum=100; bb="Малозначимые переменные"; mn=575; slipage=2; clod=0; NumberOfTries=10;
|Баров в истории
|37110
|Смоделировано тиков
|8956344
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|200000.00
|Чистая прибыль
|1518539.65
|Общая прибыль
|4364889.90
|Общий убыток
|-2846350.25
|Прибыльность
|1.53
|Матожидание выигрыша
|434.61
|Абсолютная просадка
|4526.50
|Максимальная просадка
|916864.08 (62.41%)
|Относительная просадка
|62.41% (916864.08)
|Всего сделок
|3494
|Короткие позиции (% выигравших)
|527 (49.91%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|2967 (97.71%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|3162 (90.50%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|332 (9.50%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|213752.00
|убыточная сделка
|-111241.20
|Средняя
|прибыльная сделка
|1380.42
|убыточная сделка
|-8573.34
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|70 (46341.72)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|2 (-82012.67)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|248483.73 (33)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-111241.20 (1)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|10
|непрерывный проигрыш
1
