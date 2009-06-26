CodeBaseРазделы
Советники

tudasuda - эксперт для MetaTrader 4

Николай
Просмотров:
8710
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
eurusd

Хеджирующий советник на основе мартингейла (схож с хлопмастером)
советник построен на принципе "качелей"
входим в рынок, если цена идет в направлении сделки, то получаем профит
если нет, то через koridor открываем сделку в противоположенном направлении объемом *mul и т.д.
а выходить по разному можно, реализовано несколько вариантов
вообщем мартингейл, но в отличие от илана здесь страшно когда флет
(особая благодарность Crash-Atas)

Есть вопрос:

Как лучше выйти из лока в конце когда набрали сделок ?

1. Можно залокировать вровень чтобы потом руками выходить.

2. Можно залокировать другой валютой (кстати написал, позже может выложу, но пока сыровато)

3. Принять как должное и играть малым депо периодически сливаясь

Если у Вас есть предложения или варианты использования советника, то буду признателен за письма (адрес в сове).

Можно разогнать советник (это на фунте):

788219597618.08

426

1.5046003.8010264571.1561.17%




Символ

EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период15 Минут (M15) 2008.01.02 10:00 - 2009.06.19 23:45 (2008.01.01 - 2009.06.24)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыg1="Основные параметры"; koridor=40; sl=200; tp=55; mul=3.9; last=0; nh1=14; nh2=16; gg="Управление деньгами"; percent=0.2; Lots=0.1; maxtrades=5; LotLim=1000; TrailingStop=0; profit=0; locprofit=80; locprofitexpo=0; runotsuda=7; minsum=100; bb="Малозначимые переменные"; mn=575; slipage=2; clod=0; NumberOfTries=10;

Баров в истории37110Смоделировано тиков8956344Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит200000.00



Чистая прибыль1518539.65Общая прибыль4364889.90Общий убыток-2846350.25
Прибыльность1.53Матожидание выигрыша434.61

Абсолютная просадка4526.50Максимальная просадка916864.08 (62.41%)Относительная просадка62.41% (916864.08)

Всего сделок3494Короткие позиции (% выигравших)527 (49.91%)Длинные позиции (% выигравших)2967 (97.71%)

Прибыльные сделки (% от всех)3162 (90.50%)Убыточные сделки (% от всех)332 (9.50%)
Самая большаяприбыльная сделка213752.00убыточная сделка-111241.20
Средняяприбыльная сделка1380.42убыточная сделка-8573.34
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)70 (46341.72)непрерывных проигрышей (убыток)2 (-82012.67)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)248483.73 (33)непрерывный убыток (число проигрышей)-111241.20 (1)
Среднийнепрерывный выигрыш10непрерывный проигрыш

1






