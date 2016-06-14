Step_Ema_LK.mq4:

Это гибридный фильтр step/ema, который я написал недавно. Изменен параметр lag/price на lag/time, поскольку цена сильно изменяется.

LK_FDI_V2.mq4:

Моя версия индекса фрактальной размерности (Fractal Dimension Index). В базе исходных кодов уже неоднократно публиковались образцы, более или менее следующие тем же принципам, что и FGDI. Между ними есть лишь небольшие отличия, в частности при работе с небольшими периодами: например, период в 2 бара (2 наблюдения) считается случайным и соответствует ~1.58 в настоящей версии, тогда как FGDI дает значение выше 2.0.

Также эта версия поддерживает и режим линейной взвешенности, который может давать немного меньшее отставание в некоторых случаях.

Добавлена dFDI (зеленая линия на графике), это первая производная от FDI (мера изменения).

FDI, которая существенно ниже 1.5, обычно означает трендовый рынок.

FDI у уровня 1.5, как правило, свидетельствует о случайном рынке.

И, наконец, если FDI существенно выше 1.5, обычно речь идет о нетрендовом рынке.

Высокое значение dFDI обычно говорит,что тренд стабилен.







