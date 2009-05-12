CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

VininI_RSI_FO - индикатор для MetaTrader 4

Victor Nikolaev
Просмотров:
10292
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Отличается стабильной работой на всех инструментах

Нет недостатков Cyber Cycle

Используется обратное преобразование Фишера.

Индикатор сделан на основе статьи http://kroufr.ru/content/view/4268/124/

Модификация индикатора CCI Модификация индикатора CCI

Модификация обычного индикатора CCI в виде гистограммы, что улучшает визуальное восприятие, повышает информативность индикатора.

Divergence Xpert Divergence Xpert

Основан на индикаторе, показывающем дивергенцию\конвергенцию

MACD_AK MACD_AK

По форме и параметрам самый обычный MACD. Индикатор дополнен дополниетельной цветовой индикацией ...

MAFRACTALS MAFRACTALS

Показывает направление рынка