MACD_AK - индикатор для MetaTrader 4

Aleksander
Просмотров:
4324
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Опубликован:
Обновлен:
По форме и параметрам самый обычный MACD. Индикатор дополнен дополниетельной цветовой индикацией которая показывает скорость (силу) движения цены. Это позволят подобрать более оптимальные моменты для входа в позицию и выхода из нее.

