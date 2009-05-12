Смотри, как бесплатно скачать роботов
MACD_AK - индикатор для MetaTrader 4
4324
По форме и параметрам самый обычный MACD. Индикатор дополнен дополниетельной цветовой индикацией которая показывает скорость (силу) движения цены. Это позволят подобрать более оптимальные моменты для входа в позицию и выхода из нее.
