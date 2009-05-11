Использует сигналы дивергенции\конвергенции ценового ряда и MACD генерируемые индикатором Divergence

Настройки индикатора



extern int Fast = 9;

extern int Slow = 21;

extern int Signal = 5;

Это MACD, тут все прозрачно.



extern int Depth = 1;

Глубина нахождения.

Если 1, сигнал проверяется только для соседних вершин\впадин

Если 2 также через одну

Если 3 также через две и т.д....







extern int ShowHidden = 0;

Если 1, то также отображает неявные сигналы.





extern int DrawGraphics = 1;

Тут понятно -- если 0 -- линии не рисуются.







Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период День (D1) 1989.11.17 00:00 - 2009.05.08 23:59 Модель По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров) Параметры Group1="Параметры для ордеров"; Magic=12345; TradeLots=0; RiskPercentage=0; Slippage=3; TimesToRepeat=3; Group3="Параметры для стратегии"; i_fastEMA=23; i_slowEMA=59; i_signalMA=4; Depth=4; ShowHidden=1; UseClose=0; Target=0; Loss=500;

Баров в истории 5170 Смоделировано тиков 10239 Качество моделирования n/a Ошибки рассогласования графиков 0









Начальный депозит 10000.00







Чистая прибыль 18496.30 Общая прибыль 38324.05 Общий убыток -19827.75 Прибыльность 1.93 Матожидание выигрыша 36.70



Абсолютная просадка 445.87 Максимальная просадка 1277.62 (6.96%) Относительная просадка 8.36% (1271.39)

Всего сделок 504 Короткие позиции (% выигравших) 260 (18.85%) Длинные позиции (% выигравших) 244 (22.13%)

Прибыльные сделки (% от всех) 103 (20.44%) Убыточные сделки (% от всех) 401 (79.56%) Самая большая прибыльная сделка 2935.60 убыточная сделка -69.36 Средняя прибыльная сделка 372.08 убыточная сделка -49.45 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 2 (2329.89) непрерывных проигрышей (убыток) 16 (-782.73) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2935.60 (1) непрерывный убыток (число проигрышей) -782.73 (16) Средний непрерывный выигрыш 1 непрерывный проигрыш 4









Divergence.mq4 -- положить в папку /experts/indicators/



Divergence Xpert.mq4 -- положить в папку /experts/

Удачи. Если есть предложения -- милости прошу в личку. Можно пообсуждать здесь или в этой ветке

