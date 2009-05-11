Ставь лайки и следи за новостями
Divergence Xpert - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6051
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Использует сигналы дивергенции\конвергенции ценового ряда и MACD генерируемые индикатором Divergence
Настройки индикатора
extern int Fast = 9;
extern int Slow = 21;
extern int Signal = 5;
Это MACD, тут все прозрачно.
extern int Depth = 1;
Глубина нахождения.
Если 1, сигнал проверяется только для соседних вершин\впадин
Если 2 также через одну
Если 3 также через две и т.д....
extern int ShowHidden = 0;
Если 1, то также отображает неявные сигналы.
extern int DrawGraphics = 1;
Тут понятно -- если 0 -- линии не рисуются.
|
Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|День (D1) 1989.11.17 00:00 - 2009.05.08 23:59
|Модель
|По ценам открытия (только для советников с явным контролем открытия баров)
|Параметры
|Group1="Параметры для ордеров"; Magic=12345; TradeLots=0; RiskPercentage=0; Slippage=3; TimesToRepeat=3; Group3="Параметры для стратегии"; i_fastEMA=23; i_slowEMA=59; i_signalMA=4; Depth=4; ShowHidden=1; UseClose=0; Target=0; Loss=500;
|Баров в истории
|5170
|Смоделировано тиков
|10239
|Качество моделирования
|n/a
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|10000.00
|Чистая прибыль
|18496.30
|Общая прибыль
|38324.05
|Общий убыток
|-19827.75
|Прибыльность
|1.93
|Матожидание выигрыша
|36.70
|Абсолютная просадка
|445.87
|Максимальная просадка
|1277.62 (6.96%)
|Относительная просадка
|8.36% (1271.39)
|Всего сделок
|504
|Короткие позиции (% выигравших)
|260 (18.85%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|244 (22.13%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|103 (20.44%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|401 (79.56%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|2935.60
|убыточная сделка
|-69.36
|Средняя
|прибыльная сделка
|372.08
|убыточная сделка
|-49.45
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|2 (2329.89)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|16 (-782.73)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|2935.60 (1)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-782.73 (16)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|1
|непрерывный проигрыш
|4
Divergence.mq4 -- положить в папку /experts/indicators/
Divergence Xpert.mq4 -- положить в папку /experts/
Удачи. Если есть предложения -- милости прошу в личку. Можно пообсуждать здесь или в этой ветке
