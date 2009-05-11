Ставь лайки и следи за новостями
Модификация индикатора CCI - индикатор для MetaTrader 4
Модификация обычного линейного индикатора CCI в виде гистограммы, что улучшает визуальное восприятие, повышает информативность индикатора.
Отличается тем, что имеет вид гистограммы, что облегчает визуальное восприятие, повышает информативность индикатора. Возможна дальнейшая модификация с применением уровней различных цветов при помощи совмещения двух индикаторов в одном окне (шаблон прилагается).
При совмещении двух индикаторов с различными цветом уровнями, как видно на рисунке, окно индикатора имеет полноценный дизайн.
В zip-архиве шаблон подобного совмещения (предварительно загрузите индикатор scci.mq4 в папку с индикаторами).
