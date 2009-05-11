CodeBaseРазделы
Модификация индикатора CCI - индикатор для MetaTrader 4

Виктор Александрович
Просмотров:
6238
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
cci.zip (0.61 KB)
SCCI.mq4 (3.56 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Модификация обычного линейного индикатора CCI в виде гистограммы, что улучшает визуальное восприятие, повышает информативность индикатора.

Отличается тем, что имеет вид гистограммы, что облегчает визуальное восприятие, повышает информативность индикатора. Возможна дальнейшая модификация с применением уровней различных цветов при помощи совмещения двух индикаторов в одном окне (шаблон прилагается).

При совмещении двух индикаторов с различными цветом уровнями, как видно на рисунке, окно индикатора имеет полноценный дизайн.

В zip-архиве шаблон подобного совмещения (предварительно загрузите индикатор scci.mq4 в папку с индикаторами).

Модификация индикатора CCI

