Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MAFRACTALS - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9970
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический индикатор MAFRACTALS показывает направление рынка.
Принцип работы простой: разворот MA.
Если точка 2 больше точки 1 и точки 3, то это разворот.
MAFRACTALS H1
MAFRACTALSH4
MAFRACTALS D1
MACD_AK
По форме и параметрам самый обычный MACD. Индикатор дополнен дополниетельной цветовой индикацией ...VininI_RSI_FO
Модифицированный RSI c помощью обратного распространения Фишера.
Гистограмма объемов на ценовом графике
Удобный способ отображения распределения объемов по ценовым уровнямWPR G-E
Мультивалютный индикатор на основе "WPRfast"