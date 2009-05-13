CodeBaseРазделы
Индикаторы

MAFRACTALS - индикатор для MetaTrader 4

Victor Chebotariov
Просмотров:
9970
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Обновлен:
Технический индикатор MAFRACTALS показывает направление рынка.

Принцип работы простой: разворот MA.

Если точка 2 больше точки 1 и точки 3, то это разворот.



MAFRACTALS H1



MAFRACTALSH4


MAFRACTALS D1

