CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Position in channel - индикатор для MetaTrader 5

Victor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
5478
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Столбиковый LED индикатор положения цены в канале.

Определяются границы канала. Верхняя граница равна максимальному значению последовательности High[] для заданного количества баров. Нижняя граница равна минимальному значению последовательности Low[] для заданного количества баров.

Если текущая величина Close[0] расположена посередине канала, то значение индикатора будет равно нулю. При смещении значения Close[0] от середины до верхней или нижней границы канала показания индикатора будут изменяться от 0 до 10 или от 0 до -10 соответственно.

Входные параметры:

  • Period - количество баров, по которым вычисляется канал.
  • X Coordinate - смещение индикатора относительно нижнего правого угла окна.
  • Y Coordinate - смещение индикатора относительно нижнего правого угла окна.

Position in channel


Hodrick-Prescott Channel Hodrick-Prescott Channel

Индикатор рисует ценовой канал, используя Hodrick-Prescott Filter.

Smooth Accelerator Smooth Accelerator

Гладкий акселератор.

Perceptron With 5 indicators Perceptron With 5 indicators

Пример использования модели перцептрона с автоматическим обучением.

IchimokuOscillator IchimokuOscillator

Осциллятор на основе индикатора Ишимоку.