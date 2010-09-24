Ставь лайки и следи за новостями
Position in channel - индикатор для MetaTrader 5
Столбиковый LED индикатор положения цены в канале.
Определяются границы канала. Верхняя граница равна максимальному значению последовательности High[] для заданного количества баров. Нижняя граница равна минимальному значению последовательности Low[] для заданного количества баров.
Если текущая величина Close[0] расположена посередине канала, то значение индикатора будет равно нулю. При смещении значения Close[0] от середины до верхней или нижней границы канала показания индикатора будут изменяться от 0 до 10 или от 0 до -10 соответственно.
Входные параметры:
- Period - количество баров, по которым вычисляется канал.
- X Coordinate - смещение индикатора относительно нижнего правого угла окна.
- Y Coordinate - смещение индикатора относительно нижнего правого угла окна.
