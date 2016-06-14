CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

wajdyss_information_indicator_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Просмотров:
4306
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Показывает информацию по текущей валюте.






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8882

wajdyss_V_Lines_indicator_v1 wajdyss_V_Lines_indicator_v1

Отрисовывает линии, обозначающие временные отрезки (часы и минуты по вашему выбору).

wajdyss_Comparison_indicator_v1 wajdyss_Comparison_indicator_v1

Показывает отношение текущей валюты к другой.

News_Plotter News_Plotter

Индикатор отображает линии на графике в соответствии с поступающими новостными сообщениями.

Fractal Bands Fractal Bands

Очередная вариация полос Боллинджера, включающая выводы из фрактального анализа.