Показывает отношение текущей валюты к другой.

Отрисовывает линии, обозначающие временные отрезки (часы и минуты по вашему выбору).

Индикатор отображает линии на графике в соответствии с поступающими новостными сообщениями.

Очередная вариация полос Боллинджера, включающая выводы из фрактального анализа.