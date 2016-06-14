CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

News_Plotter - индикатор для MetaTrader 4

Desmond ORegan | Russian English
Просмотров:
6168
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор отображает линии на графике в соответствии с поступающими новостными сообщениями. Обладает следующими свойствами:

1. Настраиваемые звуковые алерты перед поступлением новостных событий.

2. Позволяет пользователю отображать линии в соответствии с важностью события. Например, показывать только события с важным рейтингом.

3. Удаляет старые новостные линии с графика (старше, чем "сегодня").

4. Переводит GMT из файла в локальное время (с использованием GMT_Offset).

5. Конвертирует время AM/PM из новостей в 24-часовой формат для корректного построения линий.

6. Расставляет приоритеты для отображения высокорейтинговых новостей по сравнению с незначительными, вышедшими в тот же момент времени. Предотвращает скрытие важных новостей за счет незначительных (при условии, что выбраны соответствующие временные рамки).

7. Описание событий используется для заполнения описаний объекта.

ВАЖНО:

Чтобы начать использовать этот индикатор, вы должны сначала сохранить файл с сайта DailyFx в папку C:\Program Files\Broker MetaTrader\experts\files folder. Файл находится здесь: http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv Сохраните его под именем "News.csv". Убедитесь в том, что это файл на текущую неделю. Сделайте и сохраните собственные настройки путем изменения входных переменных в коде и скомпилируйте его. В индикаторе могут быть баги, но я думаю, что исправил большинство из них. Есть только один способ проверить это. ;-)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8886

wajdyss_information_indicator_v1 wajdyss_information_indicator_v1

Показывает информацию по текущей валюте.

wajdyss_V_Lines_indicator_v1 wajdyss_V_Lines_indicator_v1

Отрисовывает линии, обозначающие временные отрезки (часы и минуты по вашему выбору).

Fractal Bands Fractal Bands

Очередная вариация полос Боллинджера, включающая выводы из фрактального анализа.

Автоматическое обновление графика Автоматическое обновление графика

Управляется нажатием кнопки Home; Esc — для выхода.