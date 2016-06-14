Индикатор отображает линии на графике в соответствии с поступающими новостными сообщениями. Обладает следующими свойствами:



1. Настраиваемые звуковые алерты перед поступлением новостных событий.



2. Позволяет пользователю отображать линии в соответствии с важностью события. Например, показывать только события с важным рейтингом.



3. Удаляет старые новостные линии с графика (старше, чем "сегодня").



4. Переводит GMT из файла в локальное время (с использованием GMT_Offset).



5. Конвертирует время AM/PM из новостей в 24-часовой формат для корректного построения линий.



6. Расставляет приоритеты для отображения высокорейтинговых новостей по сравнению с незначительными, вышедшими в тот же момент времени. Предотвращает скрытие важных новостей за счет незначительных (при условии, что выбраны соответствующие временные рамки).

7. Описание событий используется для заполнения описаний объекта.



ВАЖНО:

Чтобы начать использовать этот индикатор, вы должны сначала сохранить файл с сайта DailyFx в папку C:\Program Files\Broker MetaTrader\experts\files folder. Файл находится здесь: http://www.dailyfx.com/calendar/Dailyfx_Global_Economic_Calendar.csv Сохраните его под именем "News.csv". Убедитесь в том, что это файл на текущую неделю. Сделайте и сохраните собственные настройки путем изменения входных переменных в коде и скомпилируйте его. В индикаторе могут быть баги, но я думаю, что исправил большинство из них. Есть только один способ проверить это. ;-)