Индикаторы

wajdyss_V_Lines_indicator_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Просмотров:
4455
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Отрисовывает линии, обозначающие временные отрезки (часы и минуты по вашему выбору).






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8880

