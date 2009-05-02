Ставь лайки и следи за новостями
MAGIC OSCILLATOR 1.1 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7997
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
В данной модификации добавлена возможность изменять параметры AO (периоды, типы усреднения и цены) и количество в пунктах, больше которого засчитывается пробой бычьего/медвежьего бара.
При значениях (5,34,0,4,-1,-1,-1,-1,-1,-1) получаем текущее изменение AO. Красный цвет, если AO растет. Синий если падает. Добавляя фактор пробоя рекомендуется, чтобы delta3>=delta2>=delta1.(для бай и селл в отдельности).
Индикатор информационный. Он показывает текущую ситуацию на рынке, то бишь тренд или коррекцию.
Дает приоритет для торговли на младших таймфреймах по сигналам старшего, а также выставления отложенных ордеров в соответствии цвету.
Изменение цвета означает начало нового движения, что может быть благоприятно для входа.
Рекомендуется использовать в комплексе с другими инструментами.
Внимание! В версии 1.22. исправлена алгоритмическая ошибка (теперь у пробоев приоритет) и добавлен по просьбе звук с оповещением (Аlert).
