В данной модификации добавлена возможность изменять параметры AO (периоды, типы усреднения и цены) и количество в пунктах, больше которого засчитывается пробой бычьего/медвежьего бара.

При значениях (5,34,0,4,-1,-1,-1,-1,-1,-1) получаем текущее изменение AO. Красный цвет, если AO растет. Синий если падает. Добавляя фактор пробоя рекомендуется, чтобы delta3>=delta2>=delta1.(для бай и селл в отдельности).

Индикатор информационный. Он показывает текущую ситуацию на рынке, то бишь тренд или коррекцию.

Дает приоритет для торговли на младших таймфреймах по сигналам старшего, а также выставления отложенных ордеров в соответствии цвету.



Изменение цвета означает начало нового движения, что может быть благоприятно для входа.

Рекомендуется использовать в комплексе с другими инструментами.

Внимание! В версии 1.22. исправлена алгоритмическая ошибка (теперь у пробоев приоритет) и добавлен по просьбе звук с оповещением (Аlert).

