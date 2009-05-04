Модификация MagicOsciillator, основанного на AO и пробое бычьего/медвежьего бара.

YaannaSignal - индикатор на базе Yaanna. Помогает в тренде покупать/продавать с откатов.

Данный советник сгенерирован и оттестирован программой "Stock Strategies Builder 5". Машинная реализация может находить профитные стратегии и отсеивать по тестам убыточные не хуже человека.

Графики других символов в виде баров в подокне.