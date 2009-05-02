Смотри, как бесплатно скачать роботов
CCI_TRADER - эксперт для MetaTrader 4
- 10298
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговый робот CCI_TRADER
Судя по тестеру, за последний год +4771 пунктов. Использовался лот 0.1.
Робот не оптимизированный, потому есть место для улучшения.
Просьбы по модификации пишите сюда. Там же новые версии.
