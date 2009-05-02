CodeBaseРазделы
Советники

CCI_TRADER - эксперт для MetaTrader 4

Victor Chebotariov
10298
(3)
Торговый робот CCI_TRADER


Судя по тестеру, за последний год +4771 пунктов. Использовался лот 0.1.
Робот не оптимизированный, потому есть место для улучшения.

Просьбы по модификации пишите сюда. Там же новые версии.

