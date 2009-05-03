YaannaSignal - индикатор на базе Yaanna.

Помогает в тренде покупать/продавать с откатов.







Помимо запретных крестиков (красных на покупку и синих на продажу) пишет комментарий:

1. Поздно продавать, дождитесь коррекции

2. Поздно покупать, дождитесь коррекции



