YaannaSignal - индикатор для MetaTrader 4
- 19814
YaannaSignal - индикатор на базе Yaanna.
Помогает в тренде покупать/продавать с откатов.
Помимо запретных крестиков (красных на покупку и синих на продажу) пишет комментарий:
1. Поздно продавать, дождитесь коррекции
2. Поздно покупать, дождитесь коррекции
