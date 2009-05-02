CodeBaseРазделы
Моментум для скользящей средней. - индикатор для MetaTrader 4

Rustem Bigeev
4954
Автор:

Бигеев Рустем   www.parch.ru

Идея индикатора как у обычного Моментума, но применительно не к цене, а к скользящей средней. Получается более сглаженная картинка, хотя и с некоторым запаздываением.

Оптимальные параметры позволяют отфильтровать шум и выделить только наиболее значимые импульсы, которые и приводят к смене тенденции. На мой взгляд хорошо использовать на минутных графиках с большим периодом от 100 и выше.

Параметры:

  • PeriodMA - Период скользящей средней.
  • TypeMA - тип скользящей средней.
  • PriceMA - применительной к какой цене.
  • Shift - Сдвиг на количество баров назад от текущего.
  • Sensit - параметр чувствительности при окрашивании баров гистограммы.
