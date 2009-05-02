Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Моментум для скользящей средней. - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4954
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Бигеев Рустем www.parch.ru
Идея индикатора как у обычного Моментума, но применительно не к цене, а к скользящей средней. Получается более сглаженная картинка, хотя и с некоторым запаздываением.
Оптимальные параметры позволяют отфильтровать шум и выделить только наиболее значимые импульсы, которые и приводят к смене тенденции. На мой взгляд хорошо использовать на минутных графиках с большим периодом от 100 и выше.
Параметры:
- PeriodMA - Период скользящей средней.
- TypeMA - тип скользящей средней.
- PriceMA - применительной к какой цене.
- Shift - Сдвиг на количество баров назад от текущего.
- Sensit - параметр чувствительности при окрашивании баров гистограммы.
MACD multi
Мультивалютный советник по MACDMAGIC OSCILLATOR
Модификация AO.
CCI_TRADER
Прибыльный торговый робот CCI_TRADERMAGIC OSCILLATOR 1.1
Модификация MagicOsciillator, основанного на AO и пробое бычьего/медвежьего бара.