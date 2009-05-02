Автор:

Бигеев Рустем www.parch.ru

Идея индикатора как у обычного Моментума, но применительно не к цене, а к скользящей средней. Получается более сглаженная картинка, хотя и с некоторым запаздываением.

Оптимальные параметры позволяют отфильтровать шум и выделить только наиболее значимые импульсы, которые и приводят к смене тенденции. На мой взгляд хорошо использовать на минутных графиках с большим периодом от 100 и выше.



Параметры:

