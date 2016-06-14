CodeBaseРазделы
Индикаторы

wajdyss_Candle_Length_indicator_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Просмотров:
4523
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Показывает длину свечи






Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8877

wajdyss_H_L_C_indicator_v2 wajdyss_H_L_C_indicator_v2

Показывает High, Low и Close

FRASMAv2 FRASMAv2

Фрактально адаптированная SMA: добавлена способность получать фрактальную размерность от FGDI и возможность сдвигать МА.

wajdyss_Comparison_indicator_v1 wajdyss_Comparison_indicator_v1

Показывает отношение текущей валюты к другой.

wajdyss_V_Lines_indicator_v1 wajdyss_V_Lines_indicator_v1

Отрисовывает линии, обозначающие временные отрезки (часы и минуты по вашему выбору).