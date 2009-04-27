Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TimeCurrentXR - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4079
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает текущую долю бара для каждого ТФ в четвертых долях
Round Numbers
Индикатор выставляет горизонтальные уровни в районе круглых чисел.AntiAlligator
Индикатор AntiAlligator показывает входы в рынок при торговле против тренда.
Digital Filters без DLL
Универсальный цифровой фильтр, не требующий внешних DLL.SVS_Trend_v2
Изменение силы тренда.