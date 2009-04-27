CodeBaseРазделы
Индикаторы

TimeCurrentXR - индикатор для MetaTrader 4

Rustamzhan Salidzhanov
Просмотров:
4079
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает текущую долю бара для каждого ТФ в четвертых долях

