Индикаторы

wajdyss_H_L_C_indicator_v2 - индикатор для MetaTrader 4

Wajdi MURAD | Russian English
Просмотров:
5427
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Показывает High, Low и Close



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8876

