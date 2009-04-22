ZZ, отстающий уровень рассчитывается как коэффициент от волатильности баров.

в коде есть три варианта [два закомментированы] - HL всех баров, среднее арифметические и квадратичное между HL всех и последних sBars баров. при желании можете придумать свой )

параметры вообщем то описаны в коде, на всякий случай продублирую.

extern double extHL = 5; // коэф для среднего HL, определяющего путь в пунктах, при котором вершина считается установленной

extern int extFlat = 48; // количество баров флета, когда вершина рисуется принудительно

extern int sBars = 480; // show bars

update. чуть поправил код - теперь пересчет HL идет на каждом баре, что более корректно при использовании индикатора в советнике