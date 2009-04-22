CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ZZ - индикатор для MetaTrader 4

GameOver
Просмотров:
11014
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

ZZ, отстающий уровень рассчитывается как коэффициент от волатильности баров.

в коде есть три варианта [два закомментированы] - HL всех баров, среднее арифметические и квадратичное между HL всех и последних sBars баров. при желании можете придумать свой )

параметры вообщем то описаны в коде, на всякий случай продублирую.

extern double extHL = 5; // коэф для среднего HL, определяющего путь в пунктах, при котором вершина считается установленной
extern int extFlat = 48; // количество баров флета, когда вершина рисуется принудительно
extern int sBars = 480; // show bars

====

update. чуть поправил код - теперь пересчет HL идет на каждом баре, что более корректно при использовании индикатора в советнике

VisualTrading VisualTrading

Визуальная торговля.Изменение тейк профит,стоп лосс,отложенных ордеров перетаскиванием уровней прямо на графике.

MA от цифрового фильтра НЧ MA от цифрового фильтра НЧ

Скользящее среднее (МА) от цифрового фильтра НЧ

exp_ZZ_Semafor exp_ZZ_Semafor

Советник на основе многоуровневого ЗигЗага. Идея советника моя, идея индикатора "ZZ_semafor"- "asystem2000", программировал - "Tradeprogrammer".

ytg_Alert_New_Bar ytg_Alert_New_Bar

Звуковая сигнализация нового бара.