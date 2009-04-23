CodeBaseРазделы
exp_ZZ_Semafor - эксперт для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
5225
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
exp_ZZ_Semafor.zip (13.73 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Файл "REDME" c описанием изменения параметров, находится в архиве вместе с остальными файлами. Советник работает с использованием индикатора ZZ_i. При отсутствии данного индикатора на графике, советник может молчать.

Ожидаю жесткой критики и дельных советов по усовершенствованию советника.

