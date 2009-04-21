Смотри, как бесплатно скачать роботов
HlopMaster - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 7246
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Очередная ценовая система + мартингейл. Отличие в том что отложенные разворотные ордера подтягиваются за ценой.
Стратегия подробно рассмотрена в 47 выпуске журнала.
Дальшейшее обсуждение системы здесь.
ytg_TF_RSI
Индикатор показывает значение RSI на выбранном периоде, а также направление его движения.Советник на Цифровом фильтре и стохастике.
Идея моя, закодил Lemyx.
MA от цифрового фильтра НЧ
Скользящее среднее (МА) от цифрового фильтра НЧVisualTrading
Визуальная торговля.Изменение тейк профит,стоп лосс,отложенных ордеров перетаскиванием уровней прямо на графике.