Советники

HlopMaster - эксперт для MetaTrader 4

Юрий
Очередная ценовая система + мартингейл. Отличие в том что отложенные разворотные ордера подтягиваются за ценой.





Стратегия подробно рассмотрена в 47 выпуске журнала.

Дальшейшее обсуждение системы здесь.

