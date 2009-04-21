Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ytg_TF_RSI - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5076
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник на Цифровом фильтре и стохастике.
Идея моя, закодил Lemyx.Fractals_Price
Индикатор ценовых уровней фракталов.
HlopMaster
Мартингейл + трейлинг ордеров.MA от цифрового фильтра НЧ
Скользящее среднее (МА) от цифрового фильтра НЧ