Показывает значение RSI, период графика из которого берутся значения индикатора, изменяет цвет если выше или ниже уровня 50, и стрелочка показывает направление индикатора.

Индикатор написан для проверки стратегии описанной на форуме КРОУФР, стратегия основана на уровнях Фибоначчи.







