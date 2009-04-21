CodeBaseРазделы
Советник на Цифровом фильтре и стохастике. - эксперт для MetaTrader 4

Советник изначально писался для GBPUSD. Оптимизируйте может кому пригодится.



