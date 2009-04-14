Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ytg_ Info. - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5314
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Breakthrough_BB
Очень простая система основанная на прорыве верхней или нижней линий БоллинджераИндикатор ytg_ Information.
Информационный индикатор.
informindicatorML9
Растояния к ТП или СЛ на графике цены.Индикатор Гепа сглаженный по принципу ADX
показывает направление движения тренда используя принцип сглаживания индикатора ADX