CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ytg_ Info. - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
5314
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

The information indicator.


Breakthrough_BB Breakthrough_BB

Очень простая система основанная на прорыве верхней или нижней линий Боллинджера

Индикатор ytg_ Information. Индикатор ytg_ Information.

Информационный индикатор.

informindicatorML9 informindicatorML9

Растояния к ТП или СЛ на графике цены.

Индикатор Гепа сглаженный по принципу ADX Индикатор Гепа сглаженный по принципу ADX

показывает направление движения тренда используя принцип сглаживания индикатора ADX