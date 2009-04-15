Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
informindicatorML9 - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3159
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
MOLET
Если растояние к СЛ меньше растояния к ТП (на графике будет отображатса растояние к СЛ):
Если растояние к ТП меньше растояния к СЛ (на графике будет отображатса растояние к ТП):
ytg_ Info.
The information indicator.Breakthrough_BB
Очень простая система основанная на прорыве верхней или нижней линий Боллинджера
Индикатор Гепа сглаженный по принципу ADX
показывает направление движения тренда используя принцип сглаживания индикатора ADXJaNeTormoz
Простая но приятная фича для использования в индикаторах, производящих интенсивные вычисления