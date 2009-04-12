CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Breakthrough_BB - эксперт для MetaTrader 4

Viktor Fateev
Просмотров:
18344
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


USDCHF


GBPUSD


EURUSD


USDJPY

Автор:

Система не моя она была описана Чаком ЛеБо и Дэвидом Лукасом

Этот советник использует следующие правила на покупку:

1. MA_Long должна повышаться - это фильтр

2 Цена закрытия должна пересеч с низу в верх верхнюю границу Боллинджера (BB_Up)

3 При покупке выставляем стоп на уровне нижней границе Боллинджера минус reserve пунктов.

Выход:

При пересечении ценой закрытия средней линии Боллинджера с верху в низ.

Правила на продажу зеркальны покупке.

Как видите идея очень проста, но советник ведет себя на удивление стабильно (покрайней мере не сливает) на основных валютных парах даже без ОПТИМИЗАЦИИ. Советник работает по ценам открытия. На рисунках изображен баланс с установленными по умолчению параметрами (не оптимизировал). Если оптимизировать отдельно каждую пару результат,не намного, но будет лучше.

Жду отзывов, предложений по улучшению системы.

Индикатор ytg_ Information. Индикатор ytg_ Information.

Информационный индикатор.

informindicatorML8 informindicatorML8

Растояния к ТП и СЛ на графике цены.

ytg_ Info. ytg_ Info.

The information indicator.

informindicatorML9 informindicatorML9

Растояния к ТП или СЛ на графике цены.