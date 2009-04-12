

Автор:

Система не моя она была описана Чаком ЛеБо и Дэвидом Лукасом

Этот советник использует следующие правила на покупку:

1. MA_Long должна повышаться - это фильтр

2 Цена закрытия должна пересеч с низу в верх верхнюю границу Боллинджера (BB_Up)

3 При покупке выставляем стоп на уровне нижней границе Боллинджера минус reserve пунктов.

Выход:

При пересечении ценой закрытия средней линии Боллинджера с верху в низ.

Правила на продажу зеркальны покупке.

Как видите идея очень проста, но советник ведет себя на удивление стабильно (покрайней мере не сливает) на основных валютных парах даже без ОПТИМИЗАЦИИ. Советник работает по ценам открытия. На рисунках изображен баланс с установленными по умолчению параметрами (не оптимизировал). Если оптимизировать отдельно каждую пару результат,не намного, но будет лучше.

Жду отзывов, предложений по улучшению системы.