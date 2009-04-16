CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор Гепа сглаженный по принципу ADX - индикатор для MetaTrader 4

Evgeniy Gutorov
Просмотров:
5254
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

informindicatorML9 informindicatorML9

Растояния к ТП или СЛ на графике цены.

ytg_ Info. ytg_ Info.

The information indicator.

JaNeTormoz JaNeTormoz

Простая но приятная фича для использования в индикаторах, производящих интенсивные вычисления

PROvidets PROvidets

Скрипт на выбранном участке истории рассчитывает основные параметры линейной регрессии-отрезок и наклон-методом наименьших квадратов.