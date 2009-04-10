CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор ytg_ Information. - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Просмотров:
8206
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Информационный индикатор.


informindicatorML8 informindicatorML8

Растояния к ТП и СЛ на графике цены.

S-RoC S-RoC

Индикатор сглаженной скорости изменения (Smoothed Rate of Change).

Breakthrough_BB Breakthrough_BB

Очень простая система основанная на прорыве верхней или нижней линий Боллинджера

ytg_ Info. ytg_ Info.

The information indicator.