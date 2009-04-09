CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

informindicatorML8 - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted]
Просмотров:
3088
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор:

MOLET

Растояние в пунктах:

до ТП - зеленые цифры;

до СЛ - краные цифры.

Настройки индикатора:

posorder - номерное положение ордера, по OrdersTotal() (стандарт 0);

S-RoC S-RoC

Индикатор сглаженной скорости изменения (Smoothed Rate of Change).

CCI Average v1 CCI Average v1

Стандартный CCI + сглаженный вариант скользящей средней

Индикатор ytg_ Information. Индикатор ytg_ Information.

Информационный индикатор.

Breakthrough_BB Breakthrough_BB

Очень простая система основанная на прорыве верхней или нижней линий Боллинджера