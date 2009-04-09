Смотри, как бесплатно скачать роботов
informindicatorML8 - индикатор для MetaTrader 4
- 3088
MOLET
Растояние в пунктах:
до ТП - зеленые цифры;
до СЛ - краные цифры.
Настройки индикатора:
posorder - номерное положение ордера, по OrdersTotal() (стандарт 0);
