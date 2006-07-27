CodeBaseРазделы
T3 Taotra NK - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор T3 Taotra_NK- это индикатор T3 Taotra (http://codebase.mql4.com/ru/code/8799), оптимизированный в соответствии со статьей "Многократный пересчёт нулевого бара в некоторых индикаторах" (https://www.mql5.com/ru/articles/1411) автором статьи Николаем Косициным (Nikolay).

T3 Taotra NK

