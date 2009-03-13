CodeBaseРазделы
Индикаторы

Индикатор таблица. - индикатор для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Мультифреймовый табличный индикатор.


1.Первая строка указывает на взаимное расположение двух МА.


2.Вторая строка указывает на направление движения и расположение относительно уровня 50 индикатора RSI.


3.Третья строка указывает на направление движения и расположение относительно уровней 100 и -100 индикатора CCI.


4.Четвёртая строка указывает на текущее направление движения нулевого бара.


5.Пятая строка указывает на направление разрыва между ценой закрытия первого бара и ценой открытия нулевого бара.


Советник для индикатора iK_tay Советник для индикатора iK_tay

Советник берет у индикатора iK_tay уровни TP, SL и направление торговли. Открытие ордера в начале бара. Корректно входит (и выходит) в торговлю. Необосновано не открывает позиции.

Gandalf Gandalf

Вход в рынок происходит на основе двухпараметрического экспоненциального сглаживания ВР и линейной регрессии. Завораживающе торгует на "жирных" участках тренда.

A Sample: Value to points conversion A Sample: Value to points conversion

Пример преобразования в пункты значения "OrderProfit ()" в валюте депозита

Bulls Bears Power Bulls Bears Power

Получен в результате суммы Bulls Power и Bears Power.