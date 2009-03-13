Ставь лайки и следи за новостями
Индикатор таблица. - индикатор для MetaTrader 4
11515
Мультифреймовый табличный индикатор.
1.Первая строка указывает на взаимное расположение двух МА.
2.Вторая строка указывает на направление движения и расположение относительно уровня 50 индикатора RSI.
3.Третья строка указывает на направление движения и расположение относительно уровней 100 и -100 индикатора CCI.
4.Четвёртая строка указывает на текущее направление движения нулевого бара.
5.Пятая строка указывает на направление разрыва между ценой закрытия первого бара и ценой открытия нулевого бара.
