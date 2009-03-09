Советник созданный компьютерной программой без участия человека.

Точнее, пользователь лишь выбирает финансовый инструмент и таймфрейм и нажимает кнопку "Create". Программа запускает терминал MetaTrader4, подбирает в нем стратегию и выдав ее характеристики, спрашивает пользователя сохранить - кнопка "Save" или отказаться - кнопка "Cancel" (см. скриншот). При нажатии на кнопку "Save" стратегия автоматически переводится в код советника на языке MQL4.

Если компьютер подключен к интернет, то программа отправляет стратегию на сервер репозитория и скачивает оттуда список 50-ти лучших стратегий, отсортированных по рейтингу. После чего прогоняются тесты с помощью MetaTrader4 и в зависимости от результатов тестов, всем стратегиям из списка в репозитории изменяется рейтинг. Для стратегий прошедших успешные тесты на локальном компьютере выводятся характеристики и предлагается их сохранить (см. скриншот). Таким образом в обмен на одну сгенерированную стратегию, пользователь программы может получить еще несколько с максимальным рейтингом по результатам многоичесленных тестов из репозитория.

В прикрепленных файлах советник созданный по стратегии, характеристики которой видны на скриншоте. А также архив инсталляционного файла приложения "Stock Strategies Builder". Более подробную информацию можно получить на сайте приложения или в ветке формума Кому советников. Много и бесплатно

P.S. Прикрепленный советник не оптимизирован по входным параметрам. Впрочем, как и остальные советники созданные с помощью "Stock Strategies Builder". Дело в том, что при подборе стратегии на исторических данных, программа не меняет и не подбирает именно те параметры стратегии, которые впоследствии станут входными для будущего советника.







Диалоговое окно выбора стратегии