RSI_CL - индикатор для MetaTrader 4
- 6575
Обычный индикатор RSI с раскрашиваемыми в разные цвета линиями уровней в зависимости от положения значения индикатора в зонах перекупленности/перепроданности.
Уровни нарисованы графическими объектами OBJ_HLINE (горизонтальная линия). При выходе значения индикатора в зону перекупленнсти/перепроданности, уровень окрашивается синим (верхний уровень) или красным (нижний уровень) цветом, причем, если такое значение индикатор показывает только на нулевом баре, линия отображается пунктиром. Аналогично при возврате значения из зоны - сначала серый пунктир, затем серая сплошная линия.
Параметры:
RSIPeriod - Период RSI
RSIPrice - Цена RSI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted
RSILevel - Верхний уровень RSI, нижний равен 100-RSILevel
UpColor - Цвет верхнего уровня при значении индикатора от RSILevel и выше
DnColor - Цвет нижнего уровня при значении индикатора от 100-RSILevel и ниже
NormColor - Обычный цвет уровней
IndicatorID - Идентификатор индикатора. В случае, если необходимо, чтобы на одном графике работало несколько индикаторов с разными параметрами, у всех индикаторов должны быть разные значения идентификатора (необходимо для правильной работы с графическими объектами).
