Oscillator of ATR - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 5091
Опубликован:
Обновлен:
Ещё одна интерпретация ATR. Сильные сигналы получаем при пересечении 0. Вниз - продажа. Вверх - покупка. Рекомендуется в качестве дополнительного инструмента с трендовыми индикаторами.
Нормализован для текущего состояния EURUSD 1Hour.
