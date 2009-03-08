CodeBaseРазделы
Oscillator of ATR - индикатор для MetaTrader 4

Vasiliy Smirnov
Ещё одна интерпретация ATR. Сильные сигналы получаем при пересечении 0. Вниз - продажа. Вверх - покупка. Рекомендуется в качестве дополнительного инструмента с трендовыми индикаторами.

Нормализован для текущего состояния EURUSD 1Hour.

.

