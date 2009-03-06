Трендовый индикатор с фильтрацией ложных сигналов. Построен на основе комбинации индикаторов, входящих в стандартную поставку МТ4.

Обычный индикатор RSI с раскрашиваемыми в разные цвета линиями уровней в зависимости от положения значения индикатора в зонах перекупленности/перепроданности.

Осциллятор ATR. Получен в результате разницы ATR по двум разным периодам.