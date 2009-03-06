Смотри, как бесплатно скачать роботов
RSI_C - индикатор для MetaTrader 4
- 6190
Обычный индикатор RSI раскрашиваемый разными цветами в зонах перекупленности/перепроданности.
Параметры:
RSIPeriod - Период RSI
RSIPrice - Цена RSI: 0-Close, 1-Open, 2-High, 3-Low, 4-Median, 5-Typical, 6-Weighted
RSILevel - Верхний уровень RSI, нижний равен 100-RSILevel
