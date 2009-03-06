Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HLCrossSig for WPR - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 10140
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор:
Рустем Бигеев. www.parch.ru
Трендовый индикатор с фильтрацией ложных сигналов. Представляет собой комбинацию индикаторов, входящих в стандартную поставку МТ4. Как и у любого трендового индикатора есть недостаток - ложные сигналы если на рынке рисуется "пила" или расширяющаяся формация. Здесь убытки неизбежны и нужно жестко применять правила риск менеджмента. Как вариант, после явно некачественного сигнала произвести перенастройку или перейти на более мелкий таймфрейм без изменения параметров.
Сигналы отображаются обычными стрелками. Синяя - покупка, красная продажа. Желтые звездочки - уровни постановки стопов. Их так же можно использовать для трейлинг стопа, но переходить на трейлинг лучше когда позиция выйдет в прибыль сопоставимую с размером первоначального стопа. Желтые точки синализируют положение экстремумов по ходу позиции. Их регулярное пробитие говорит о силе тенденции, если точки перестали обновляться и рисуются горизонтально или против тенденции, вероятен обратный сигнал. Фиолетовая звездочка - уровень постановки Тейка.
Описание параметров:
- P - Параметр длины диапазона на пробитие (в барах). Чем длинее диапазон, тем реже и позднее сигналы.
- РМА - Параметр для простой МА используемой в качестве фильтра.
- Risk - Количество пунктов которыми Вы хотите рисковать (поставить в стоп). Стелка будет рисоваться на этом уровне от ближайшего экстремума. Если Risk=0, то стрелка рисуется на расстоянии 2 ATR(ATR_P) или на уровне Close (смотря что из них выгоднее). Если стрелка расположится далеко от теущего Close, то имеет смысл выставить лимитный ордер в направлении стрелки.
- ATR_P - Параметр для расчета ATR
- Q - Параметр для постановки Тейка. Рассчитывается как доля от риска. Фиолетовая звездочка.
- Period_WPR- Параметр для осциллятора WPR
- HLine - Верхняя сигнальная линия для WPR
- LLine - Нижняя сигнальная линия для WPR
Индикатор строит линию эквити по данным графических меток.e-Univers
Универсальный советник. Предназначен для торговли по сигналам, предварительно записанным в файл.