



Автор:

Рустем Бигеев. www.parch.ru



Трендовый индикатор с фильтрацией ложных сигналов. Представляет собой комбинацию индикаторов, входящих в стандартную поставку МТ4. Как и у любого трендового индикатора есть недостаток - ложные сигналы если на рынке рисуется "пила" или расширяющаяся формация. Здесь убытки неизбежны и нужно жестко применять правила риск менеджмента. Как вариант, после явно некачественного сигнала произвести перенастройку или перейти на более мелкий таймфрейм без изменения параметров.

Сигналы отображаются обычными стрелками. Синяя - покупка, красная продажа. Желтые звездочки - уровни постановки стопов. Их так же можно использовать для трейлинг стопа, но переходить на трейлинг лучше когда позиция выйдет в прибыль сопоставимую с размером первоначального стопа. Желтые точки синализируют положение экстремумов по ходу позиции. Их регулярное пробитие говорит о силе тенденции, если точки перестали обновляться и рисуются горизонтально или против тенденции, вероятен обратный сигнал. Фиолетовая звездочка - уровень постановки Тейка.

Описание параметров: