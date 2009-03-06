CodeBaseРазделы
Индикаторы

HLCrossSig for WPR - индикатор для MetaTrader 4

Rustem Bigeev
10140
(1)
Загрузить ZIP
Автор:

Рустем Бигеев.    www.parch.ru

Трендовый индикатор с фильтрацией ложных сигналов. Представляет собой комбинацию индикаторов, входящих в стандартную поставку МТ4. Как и у любого трендового индикатора есть недостаток - ложные сигналы если на рынке рисуется "пила" или расширяющаяся формация. Здесь убытки неизбежны и нужно жестко применять правила риск менеджмента. Как вариант, после явно некачественного сигнала произвести перенастройку или перейти на более мелкий таймфрейм без изменения параметров.

Сигналы отображаются обычными стрелками. Синяя - покупка, красная продажа. Желтые звездочки - уровни постановки стопов. Их так же можно использовать для трейлинг стопа, но переходить на трейлинг лучше когда позиция выйдет в прибыль сопоставимую с размером первоначального стопа. Желтые точки синализируют положение экстремумов по ходу позиции. Их регулярное пробитие говорит о силе тенденции, если точки перестали обновляться и рисуются горизонтально или против тенденции, вероятен обратный сигнал. Фиолетовая звездочка - уровень постановки Тейка.

Описание параметров:

  • P - Параметр длины диапазона на пробитие (в барах). Чем длинее диапазон, тем реже и позднее сигналы.
  • РМА - Параметр для простой МА используемой в качестве фильтра.
  • Risk - Количество пунктов которыми Вы хотите рисковать (поставить в стоп). Стелка будет рисоваться на этом уровне от ближайшего экстремума. Если Risk=0, то стрелка рисуется на расстоянии 2 ATR(ATR_P) или на уровне Close (смотря что из них выгоднее). Если стрелка расположится далеко от теущего Close, то имеет смысл выставить лимитный ордер в направлении стрелки.
  • ATR_P - Параметр для расчета ATR
  • Q - Параметр для постановки Тейка. Рассчитывается как доля от риска. Фиолетовая звездочка.
  • Period_WPR- Параметр для осциллятора WPR
  • HLine - Верхняя сигнальная линия для WPR
  • LLine - Нижняя сигнальная линия для WPR
