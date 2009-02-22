Смотри, как бесплатно скачать роботов
s_HTMLTable - скрипт для MetaTrader 4
Функция для быстрого создания HTML таблицы. Может быть очень полезной при создании различных HTML отчетов.
Параметры функции:
string aHeader[], // Массив с заголовками колонок. Размер // массива определяет количество колонок таблицы string aContent[][], // Массив с содержимым таблицы. Первое // измерение - строка, второе - колонка bool aLeftBold = true, // Выводить левую колонку жирным шрифтом bool aHeaderFlag = true, // Выводить заголовок. Даже если вывод заголовка // не используется, всеравно необходимо определять // размер массива aHeader (по его размеру // определяется количество колонок таблицы) bool aColorAltFlag = true, // Чередовать цвета строк таблицыs string aFontFace = "Tahoma", // Шрифт int aFontSize = 1, // Размер шрифта int aBorderSize = 0, // Ширина рамки int aCellPadding = 2, // Отсутп текста от края ячейки int aCellSpacing = 1, // Пространство между ячейками string aFontColor = "#000000", // Цвет текста string aBorderColor = "#FFFFFF", // Цвет рамки string aHeaderColor = "#C0C0C0", // Цвет фона заголовка string aRowColor_1 = "#FFFFFF", // Цвет 1 строк таблицы string aRowColor_2 = "#E0E0E0" // Цвет 2 строк таблицы
Примечание:
Скрипт с примером создает файл HTML_Example.htm в каталоге experts/files.
