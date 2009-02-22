CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Скрипты

s_HTMLTable - скрипт для MetaTrader 4

Dmitry Fedoseev
Просмотров:
2874
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу


Функция для быстрого создания HTML таблицы. Может быть очень полезной при создании различных HTML отчетов.


Параметры функции:

string   aHeader[],                     	// Массив с заголовками колонок. Размер 
						// массива определяет количество колонок таблицы
string   aContent[][],                       	// Массив с содержимым таблицы. Первое 
						// измерение - строка, второе - колонка
bool     aLeftBold         =  true,          	// Выводить левую колонку жирным шрифтом
bool     aHeaderFlag       =  true,          	// Выводить заголовок. Даже если вывод заголовка 
						// не используется, всеравно необходимо определять 
						// размер массива aHeader (по его размеру 
						// определяется количество колонок таблицы)
bool     aColorAltFlag     =  true,          	// Чередовать цвета строк таблицыs
string   aFontFace         =  "Tahoma",      	// Шрифт
int      aFontSize         =  1,             	// Размер шрифта
int      aBorderSize       =  0,             	// Ширина рамки
int      aCellPadding      =  2,             	// Отсутп текста от края ячейки
int      aCellSpacing      =  1,             	// Пространство между ячейками
string   aFontColor        =  "#000000",     	// Цвет текста
string   aBorderColor      =  "#FFFFFF",     	// Цвет рамки   
string   aHeaderColor      =  "#C0C0C0",     	// Цвет фона заголовка
string   aRowColor_1       =  "#FFFFFF",     	// Цвет 1 строк таблицы
string   aRowColor_2       =  "#E0E0E0"      	// Цвет 2 строк таблицы

Примечание:

Скрипт с примером создает файл HTML_Example.htm в каталоге experts/files.

ATR MA Oscillator ATR MA Oscillator

ATR MA Oscillator - осциллятор, основанный на разнице осциллятора ATR и его сигнальной линии.

График "Крестики-Нолики" График "Крестики-Нолики"

Скрипт строит график "Крестики-Нолики" в виде японских свечей

s_Table s_Table

Функция для быстрого создания таблиц из графического объекта LABEL (с примером использования в виде скрипта).

2MAGoodCooked 2MAGoodCooked

Индикатор торговых сигналов на двух скользящих средних.