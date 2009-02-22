

Функция для быстрого создания HTML таблицы. Может быть очень полезной при создании различных HTML отчетов.



Параметры функции:

string aHeader [ ] , / / Массив с заголовками колонок. Размер // массива определяет количество колонок таблицы string aContent [ ] [ ] , // Массив с содержимым таблицы. Первое // измерение - строка, второе - колонка bool aLeftBold = true , / / Выводить левую колонку жирным шрифтом bool aHeaderFlag = true , // Выводить заголовок. Даже если вывод заголовка // не используется, всеравно необходимо определять // размер массива aHeader (по его размеру // определяется количество колонок таблицы) bool aColorAltFlag = true , // Чередовать цвета строк таблицы s string aFontFace = "Tahoma" , / / Шрифт int aFontSize = 1 , // Размер шрифта int aBorderSize = 0 , // Ширина рамки int aCellPadding = 2 , // Отсутп текста от края ячейки int aCellSpacing = 1 , // Пространство между ячейками string aFontColor = "#000000" , // Цвет текста string aBorderColor = "#FFFFFF" , // Цвет рамки string aHeaderColor = "#C0C0C0" , / / Цвет фона заголовка string aRowColor_1 = "#FFFFFF" , // Цвет 1 строк таблицы string aRowColor_2 = "#E0E0E0" // Цвет 2 строк таблицы

Примечание:



Скрипт с примером создает файл HTML_Example.htm в каталоге experts/files.