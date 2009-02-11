Ставь лайки и следи за новостями
NTK 07 - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6938
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров
Как работает:
ставим два отложенных ордера от текущей цены на расстоянии netstep
если один из них срабатывает, то второй удаляем
ставим еще один отложенный в направлении движения цены на расстоянии netstep, но с лотом умноженным на mul
и т.д. до тех пор пока не достигнем количества отрытых сделок maxtrades или LotLim
и дальше тащим стопы и профиты в направлении цены, т.е. задача поймать тренд и не слить на флете
поэтому maxtrades, стопы, профиты зависят от волатильности рынка, а mul по идее должен быть меньше двух, чтобы за счет накопленной маржи не слить много
в общем, эксперт наиболее стабильно работает с наименьшими возможными значениями этих параметров
На рисунке 1 дан график суточного изменения цены по eurusd (суточные бары), параметры эксперта оптимизированы за период 01.01.2008 - 01.11.2008.
Эксперт нормально работает и последние два месяца и вторую половину 2007 года, что и подтверждается графиком (высокая волатильность), тф любой
|Символ
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Период
|5 Минут (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.01.09 22:55 (2008.01.01 - 2009.02.10)
|Модель
|Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
|Параметры
|g1="Основные параметры"; netstep=20; sl=155; tp=300; TrailingStop=120; mul=1.6; trailprofit=1; gg="Управление деньгами"; mm=2; Lots=1; LotLim=7; maxtrades=5; percent=14; minsum=5000; bezub=0; deltalast=10; bq="Фильтры"; usema=0; MovingPeriod=1000; MovingShift=0; bb="Малозначимые переменные"; chas1=0; chas2=24; per=0; center=1; c10=10; c20=10000;
|Баров в истории
|75940
|Смоделировано тиков
|3560250
|Качество моделирования
|90.00%
|Ошибки рассогласования графиков
|0
|Начальный депозит
|100000.00
|Чистая прибыль
|693097.81
|Общая прибыль
|1543563.29
|Общий убыток
|-850465.48
|Прибыльность
|1.81
|Матожидание выигрыша
|892.02
|Абсолютная просадка
|12220.72
|Максимальная просадка
|181549.10 (26.06%)
|Относительная просадка
|38.08% (53982.46)
|Всего сделок
|777
|Короткие позиции (% выигравших)
|405 (53.09%)
|Длинные позиции (% выигравших)
|372 (47.31%)
|Прибыльные сделки (% от всех)
|391 (50.32%)
|Убыточные сделки (% от всех)
|386 (49.68%)
|Самая большая
|прибыльная сделка
|33920.76
|убыточная сделка
|-8097.62
|Средняя
|прибыльная сделка
|3947.73
|убыточная сделка
|-2203.28
|Максимальное количество
|непрерывных выигрышей (прибыль)
|15 (115978.94)
|непрерывных проигрышей (убыток)
|38 (-104370.94)
|Максимальная
|непрерывная прибыль (число выигрышей)
|115978.94 (15)
|непрерывный убыток (число проигрышей)
|-104370.94 (38)
|Средний
|непрерывный выигрыш
|6
|непрерывный проигрыш
|6
Обращаюсь за помощью к тем кому понравился этот эксперт или Вы нашли в нем рациональное зерно.
Основные проблемы:
1. Большая просадка, можно поставить фильтры на основе каких либо индикаторов чтобы закрывать раньше, позже или стопы, профиты передвигать
(не получается у меня, вернее лучше не становиться)
2. У кого есть хороший опыт работы на реале, то эксперт бы очень хотелось до этого состояния довести ...
(например, на демке fxstart не модифицирует ордера (в тестере нормально), а на forex4u все ок)
Буду благодарен за любые отзывы, пожелания и предложения !
Присылайте переделанные эксперты, set файлы для разных инструментов, найденные ошибки
Эксперт не буду закрывать или продавать, всем кто поможет довести его о ума буду высылать последние версии.
И я против того чтобы этот эксперт продавали !
(не потому что он хороший/плохой, а потому что IMHO только автор(ы) имеют на это право)
