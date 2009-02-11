CodeBaseРазделы
NTK 07 - эксперт для MetaTrader 4

Николай
Опубликован:
Обновлен:
Как работает:

ставим два отложенных ордера от текущей цены на расстоянии netstep
если один из них срабатывает, то второй удаляем
ставим еще один отложенный в направлении движения цены на расстоянии netstep, но с лотом умноженным на mul
и т.д. до тех пор пока не достигнем количества отрытых сделок maxtrades или LotLim
и дальше тащим стопы и профиты в направлении цены, т.е. задача поймать тренд и не слить на флете
поэтому maxtrades, стопы, профиты зависят от волатильности рынка, а mul по идее должен быть меньше двух, чтобы за счет накопленной маржи не слить много
в общем, эксперт наиболее стабильно работает с наименьшими возможными значениями этих параметров



На рисунке 1 дан график суточного изменения цены по eurusd (суточные бары), параметры эксперта оптимизированы за период 01.01.2008 - 01.11.2008.
Эксперт нормально работает и последние два месяца и вторую половину 2007 года, что и подтверждается графиком (высокая волатильность), тф любой




NTK 07
(Build 220)

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.01.09 22:55 (2008.01.01 - 2009.02.10)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметрыg1="Основные параметры"; netstep=20; sl=155; tp=300; TrailingStop=120; mul=1.6; trailprofit=1; gg="Управление деньгами"; mm=2; Lots=1; LotLim=7; maxtrades=5; percent=14; minsum=5000; bezub=0; deltalast=10; bq="Фильтры"; usema=0; MovingPeriod=1000; MovingShift=0; bb="Малозначимые переменные"; chas1=0; chas2=24; per=0; center=1; c10=10; c20=10000;

Баров в истории75940Смоделировано тиков3560250Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит100000.00



Чистая прибыль693097.81Общая прибыль1543563.29Общий убыток-850465.48
Прибыльность1.81Матожидание выигрыша892.02

Абсолютная просадка12220.72Максимальная просадка181549.10 (26.06%)Относительная просадка38.08% (53982.46)

Всего сделок777Короткие позиции (% выигравших)405 (53.09%)Длинные позиции (% выигравших)372 (47.31%)

Прибыльные сделки (% от всех)391 (50.32%)Убыточные сделки (% от всех)386 (49.68%)
Самая большаяприбыльная сделка33920.76убыточная сделка-8097.62
Средняяприбыльная сделка3947.73убыточная сделка-2203.28
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)15 (115978.94)непрерывных проигрышей (убыток)38 (-104370.94)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)115978.94 (15)непрерывный убыток (число проигрышей)-104370.94 (38)
Среднийнепрерывный выигрыш6непрерывный проигрыш6



Обращаюсь за помощью к тем кому понравился этот эксперт или Вы нашли в нем рациональное зерно.

Основные проблемы:

1. Большая просадка, можно поставить фильтры на основе каких либо индикаторов чтобы закрывать раньше, позже или стопы, профиты передвигать
(не получается у меня, вернее лучше не становиться)

2. У кого есть хороший опыт работы на реале, то эксперт бы очень хотелось до этого состояния довести ...


(например, на демке fxstart не модифицирует ордера (в тестере нормально), а на forex4u все ок)

Буду благодарен за любые отзывы, пожелания и предложения !

Присылайте переделанные эксперты, set файлы для разных инструментов, найденные ошибки
Эксперт не буду закрывать или продавать, всем кто поможет довести его о ума буду высылать последние версии.
И я против того чтобы этот эксперт продавали !
(не потому что он хороший/плохой, а потому что IMHO только автор(ы) имеют на это право)

