Как работает:

ставим два отложенных ордера от текущей цены на расстоянии netstep

если один из них срабатывает, то второй удаляем

ставим еще один отложенный в направлении движения цены на расстоянии netstep, но с лотом умноженным на mul

и т.д. до тех пор пока не достигнем количества отрытых сделок maxtrades или LotLim

и дальше тащим стопы и профиты в направлении цены, т.е. задача поймать тренд и не слить на флете

поэтому maxtrades, стопы, профиты зависят от волатильности рынка, а mul по идее должен быть меньше двух, чтобы за счет накопленной маржи не слить много

в общем, эксперт наиболее стабильно работает с наименьшими возможными значениями этих параметров





На рисунке 1 дан график суточного изменения цены по eurusd (суточные бары), параметры эксперта оптимизированы за период 01.01.2008 - 01.11.2008.

Эксперт нормально работает и последние два месяца и вторую половину 2007 года, что и подтверждается графиком (высокая волатильность), тф любой





NTK 07

(Build 220)

Символ EURUSD (Euro vs US Dollar) Период 5 Минут (M5) 2008.01.02 10:00 - 2009.01.09 22:55 (2008.01.01 - 2009.02.10) Модель Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов) Параметры g1="Основные параметры"; netstep=20; sl=155; tp=300; TrailingStop=120; mul=1.6; trailprofit=1; gg="Управление деньгами"; mm=2; Lots=1; LotLim=7; maxtrades=5; percent=14; minsum=5000; bezub=0; deltalast=10; bq="Фильтры"; usema=0; MovingPeriod=1000; MovingShift=0; bb="Малозначимые переменные"; chas1=0; chas2=24; per=0; center=1; c10=10; c20=10000;

Баров в истории 75940 Смоделировано тиков 3560250 Качество моделирования 90.00% Ошибки рассогласования графиков 0









Начальный депозит 100000.00







Чистая прибыль 693097.81 Общая прибыль 1543563.29 Общий убыток -850465.48 Прибыльность 1.81 Матожидание выигрыша 892.02



Абсолютная просадка 12220.72 Максимальная просадка 181549.10 (26.06%) Относительная просадка 38.08% (53982.46)

Всего сделок 777 Короткие позиции (% выигравших) 405 (53.09%) Длинные позиции (% выигравших) 372 (47.31%)

Прибыльные сделки (% от всех) 391 (50.32%) Убыточные сделки (% от всех) 386 (49.68%) Самая большая прибыльная сделка 33920.76 убыточная сделка -8097.62 Средняя прибыльная сделка 3947.73 убыточная сделка -2203.28 Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 15 (115978.94) непрерывных проигрышей (убыток) 38 (-104370.94) Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 115978.94 (15) непрерывный убыток (число проигрышей) -104370.94 (38) Средний непрерывный выигрыш 6 непрерывный проигрыш 6









Обращаюсь за помощью к тем кому понравился этот эксперт или Вы нашли в нем рациональное зерно.

Основные проблемы:



1. Большая просадка, можно поставить фильтры на основе каких либо индикаторов чтобы закрывать раньше, позже или стопы, профиты передвигать

(не получается у меня, вернее лучше не становиться)

2. У кого есть хороший опыт работы на реале, то эксперт бы очень хотелось до этого состояния довести ...

(например, на демке fxstart не модифицирует ордера (в тестере нормально), а на forex4u все ок)

Буду благодарен за любые отзывы, пожелания и предложения !

Присылайте переделанные эксперты, set файлы для разных инструментов, найденные ошибки

Эксперт не буду закрывать или продавать, всем кто поможет довести его о ума буду высылать последние версии.

И я против того чтобы этот эксперт продавали !

(не потому что он хороший/плохой, а потому что IMHO только автор(ы) имеют на это право)

