Stochastic Divergence - индикатор для MetaTrader 4
18601
Дивергенция на стандартном Stochastic с Alert'ом и выбором языка.
Присутствие на графике cтохастика не обязательно. Однако, если будет установлен стандартный cтохастик, то линии дивергенции будут рисоваться и на графике и на индикаторе, а индикатор будет использовать настройки стохастика.
Сплошной линией рисуется классическая, пунктирной линией обратная дивергенция.
Можно изменить цвет линий (переменные ColorBull и ColorBear), а также установить режим вывода и язык сообщения при возникновении дивергенции.
