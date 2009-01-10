Дивергенция на стандартном Stochastic с Alert'ом и выбором языка.

Присутствие на графике cтохастика не обязательно. Однако, если будет установлен стандартный cтохастик, то линии дивергенции будут рисоваться и на графике и на индикаторе, а индикатор будет использовать настройки стохастика.

Сплошной линией рисуется классическая, пунктирной линией обратная дивергенция.

Можно изменить цвет линий (переменные ColorBull и ColorBear), а также установить режим вывода и язык сообщения при возникновении дивергенции.