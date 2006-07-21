CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

FiboCalc - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文
Просмотров:
13304
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Позволяет получать сигналы на вход и выход из позиций.

FiboCalc




Ergodic Oscillator Ergodic Oscillator

Индикатор Ergodic Oscillator.

TSI-Osc TSI-Osc

Индикатор TSI-Osc.

FiboRetracement FiboRetracement

Индикатор FiboRetracement. Строится как и ценовая Fibo Expansion.

StopLossMove StopLossMove

Скрипт перемещает StopLoss на Distance от рынка