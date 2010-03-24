CodeBaseРазделы
Ticks - индикатор для MetaTrader 5

Простой пример индикатора для отображения тиков в отдельном подокне.

Используются стандартные индикаторные буфера, которые сдвигаются на каждом тике с помощью функции PlotIndexSetInteger().

  • Красная линия - Ask;
  • Синяя линия - Bid.

Индикатор тиков

