Ticks - индикатор для MetaTrader 5
Простой пример индикатора для отображения тиков в отдельном подокне.
Используются стандартные индикаторные буфера, которые сдвигаются на каждом тике с помощью функции PlotIndexSetInteger().
- Красная линия - Ask;
- Синяя линия - Bid.
Индикатор торговых сессий. Без использования объектов.
Индикатор торговых сессий с использованием DRAW_FILLING буферов. Входных параметров нет благодаря функциям TimeTradeServer() и TimeGMT().Price_Channel
Всем известный индикатор, показывает наибольшее и наименьшее значение цены за последние n баров и среднее значение между ними.
DemoBufferPattern
Пример использования нескольких индикаторных буферов(Candles+Fractals+ZigzagColor+ColorMaLine).Up and Down Indicator
Индикатор позволяет лучше увидеть активность на рынке.