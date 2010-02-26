CodeBaseРазделы
Индикаторы

TimerClosingPeriod v.2 - индикатор для MetaTrader 5

Обновленная версия индикатора TimeClosingPeriod.

Индикатор может понадобится тем, кто работает на открытии новой свечи, он выводит на экран время до закрытия текущего периода, если период меньше H1 дополнительно выводится время до закрытия часа. Если во входных параметрах заданы звуковые файлы, на последней секунде подается звуковой сигнал, а рядом с таймером появляется кнопка включения/отключения звукового сигнала.

Класс CTimer переработан, добавлены методы управления звуком и обработка событий мыши. Текст индикатора находится в двух файлах, перед использованием поместите оба файла в один каталог.


