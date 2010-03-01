CodeBaseРазделы
Индикаторы

Price_Channel - индикатор для MetaTrader 5

Всем известный индикатор Price Channel, показывает наибольшее и наименьшее значение цены за последние n баров и среднее значение между ними.

Индикатор Price Channel строит канал, верхние и нижние границы которого определяются максимальными и минимальными значениями цены за период.

Есть идеи по доработке индикатора или использованию в торговли? Пишите:

viber:
telegram:
skype:
e-mail:


Индикатор Price_Channel

TimerClosingPeriod v.2 TimerClosingPeriod v.2

Обновленная версия. Индикатор выводит на экран время до закрытия текущего периода. На последней секунде подается звуковой сигнал(если нужно).

WININET_TEST WININET_TEST

Простой пример использования функций библиотеки wininet.dll для загрузки файлов из Internet.

Индикатор торговых сессий. Без использования объектов. Индикатор торговых сессий. Без использования объектов.

Индикатор торговых сессий с использованием DRAW_FILLING буферов. Входных параметров нет благодаря функциям TimeTradeServer() и TimeGMT().

Ticks Ticks

Пример создания тикового графика.