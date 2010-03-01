Всем известный индикатор Price Channel, показывает наибольшее и наименьшее значение цены за последние n баров и среднее значение между ними.

Индикатор Price Channel строит канал, верхние и нижние границы которого определяются максимальными и минимальными значениями цены за период.



Есть идеи по доработке индикатора или использованию в торговли? Пишите:



