CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Корреляция между USDCHF и EURUSD - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8186
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор показывает корреляцию между USDCHF/EURUSD.








Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8533

Vegas Vegas

Индикатор Vegas.

AutoDayFibs AutoDayFibs

Индикатор AutoDayFibs.

ea_Stochastic_system ea_Stochastic_system

Советник использует анализ индикатора Stochastic.

ea_ADX_2MA_system ea_ADX_2MA_system

Стратегия построена на использовании индикаторов ADX и MA.