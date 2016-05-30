Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Correlation USDCHF/EURUSD - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 873
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Correlation USDCHF/EURUSD.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8533
Vegas
Indicador Vegas.AutoDayFibs
Indicador AutoDayFibs.
Trading Volume Indicator
Trading Volume indicator shows the volume of buying and selling trades on the current bar or on average of specific number of last bars as you want . Both volumes are shown simultaneously with green and red colors for buying and selling trading volumes respectively.RSI 2 TimeFrames
The RSI indicator has the ability to display a single window of RSI values of another timeframe defined by the user.