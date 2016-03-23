Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Vegas - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8594
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Vegas.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8530
AutoDayFibs
Индикатор AutoDayFibs.Camarilladt
Индикатор Camarilladt.
Корреляция между USDCHF и EURUSD
Индикатор показывает корреляцию USDCHF/EURUSD.ea_Stochastic_system
Советник использует анализ индикатора Stochastic.