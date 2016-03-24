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ea_ADX_2MA_system - эксперт для MetaTrader 4
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Советник использует анализ сигналов от индикаторов ADX периода M1 и периода H1, а так же двух индикаторов скользящая средняя произвольного периода.
Описание настроек советника:
- TakeProfit - уровень возможной прибыли.
- Sl - уровень возможного убытка.
- Lots - объем ордеров.
- n - расстояния между двумя индикаторами МА для получения торговых сигналов.
- UseSound - Использовать звуковой сигнал.
- NameFileSound - Наименование звукового файла.
- MarketWatch - Запросы под исполнение "Market Watch", установка уровней прибыли и убытка методом модификаций.
- Slippage - Проскальзывание цены.
- NumberOfTry - Количество торговых попыток.
ea_Stochastic_system
Советник использует анализ индикатора Stochastic.Корреляция между USDCHF и EURUSD
Индикатор показывает корреляцию USDCHF/EURUSD.
Step Back
Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.AbsCandleTickPrice
Советник вычисляет абсолютную среднюю тиковую цену каждой текущей свечи и показывает ее на графике.