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Советники

ea_ADX_2MA_system - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
7101
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Советник использует анализ сигналов от индикаторов ADX периода M1 и периода H1, а так же двух индикаторов скользящая средняя произвольного периода.

Описание настроек советника:

  • TakeProfit - уровень возможной прибыли.
  • Sl - уровень возможного убытка.
  • Lots - объем ордеров.
  • n - расстояния между двумя индикаторами МА для получения торговых сигналов.
  • UseSound - Использовать звуковой сигнал.
  • NameFileSound - Наименование звукового файла.
  • MarketWatch - Запросы под исполнение "Market Watch", установка уровней прибыли и убытка методом модификаций.
  • Slippage - Проскальзывание цены.
  • NumberOfTry - Количество торговых попыток.

ea_ADX_2MA_system

ea_ADX_2MA_system

ea_ADX_2MA_system

ea_Stochastic_system ea_Stochastic_system

Советник использует анализ индикатора Stochastic.

Корреляция между USDCHF и EURUSD Корреляция между USDCHF и EURUSD

Индикатор показывает корреляцию USDCHF/EURUSD.

Step Back Step Back

Безындикаторный советник, основанный на безоткатном движении цены. Когда цена проходит заданное расстояние, пункт за пунктом в одном направлении, то открывается позиция. Советник использует средневзвешенные уровни стоп-лосс, тейк-профит, безубыток и трейлинг-стоп.

AbsCandleTickPrice AbsCandleTickPrice

Советник вычисляет абсолютную среднюю тиковую цену каждой текущей свечи и показывает ее на графике.