Индикаторы

DailyPivotPoints - индикатор для MetaTrader 4

Индиктор DailyPivot Points помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.

Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.

DailyPivotPoints

Pivot Point (PP) это точка равновесия – уровень, к которому тяготеет цена в течении дня.

Имея три значения за предыдущий день: максимум, минимум и цену закрытия, вычисляются 13 уровней для более мелких таймфремов: точка равновесия, 6 уровней сопротивления и 6 уровней поддержки. Данные уровни называются опорными точками. Опорные точки позволяют легко определить изменение направления малого тренда. Наиболее важны три значения - уровни точки равновесия, Resistance1 (RES1.0) и Support1 (SUP1.0). При движении цены между этими значениями часто видны паузы в движении, иногда даже возврат.

Таким образом,индикатор DailyPivot Points:

  • предсказывает диапазон колебаний цен;

  • показывает, где цена может остановиться;

  • показывает возможные точки изменения направления движения цены.

Если рынок в текущий день открывается над точкой равновесия, то это является сигналом для открытия длинных позиций. Если рынок открывается ниже точки равновесия, то текущий день является благоприятствующим для открытия коротких позиций.

Техника использования опорных точек заключается в отслеживании возможности разворотов или пробоев при столкновении цены с уровнями сопротивления RES1.0 или поддержки SUP1.0. К моменту, когда цена достигает уровней RES2.0, RES3.0 или SUP2.0, SUP3.0, рынок, как правило, бывает перекупленным или перепроданным, так что эти уровни используются по большей части в качестве уровней выхода.

Расчет

Исходя из величин HIGH, LOW и CLOSE предыдущего дня генерируются новые значения Pivot Point (PP), Resistance1 (RES1.0), Resistance2 (RES2.0), Resistance3(RES3.0), Support1 (SUP1.0), Support2 (SUP2.0) и Support3 (SUP3.0), а также промежуточные значения Resistance0.5(RES0.5), Resistance1.5 (RES1.5), Resistance2.5 (RES2.5), Support0.5(SUP0.5), Support1.5 (SUP1.5) и Support2.5 (SUP2.5) .

Таким образом, происходит проецирование в будущее максимумов и минимумов предыдущего дня.

PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3  

RES1.0 = 2*PP - LOW


RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)

RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)

SUP1.0 = 2*PP – HIGH

SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)


SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW)

RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2
RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2

RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2

SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2

SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2
Где:
  • HIGH — максимальная цена вчерашнего дня;
  • LOW — минимальная цена вчерашнего дня;
  • CLOSE — цена закрытия вчерашнего дня;
  • PP — точка равновесия (вчерашняя типичная цена);
  • RES0.5, RES1.0, RES1.5, RES2.0, RES2.5, RES3.0 — опорные точки (уровни сопротивления);
  • SUP0.5, SUP1.0, SUP1.5, SUP2.0, SUP2.5, SUP3.0 — опорные точки (уровни поддержки).
Relative Vigor Index, RVI Relative Vigor Index, RVI

Индикатор Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на том, что на бычьем рынке цена закрытия, обычно выше, чем цена открытия (и наоборот на медвежьем рынке).

Money Flow Index, MFI Money Flow Index, MFI

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

History Data Analysis History Data Analysis

Анализ данных истории на предмет отсутствия баров, определяет их размер, длительность и гэп, работает на всех инструментах.

b-Lots b-Lots

Выбор размера рабочего лота. 3 варианта. Лёгкое внедрение в код советника.