DailyPivotPoints - индикатор для MetaTrader 4
23598
Индиктор DailyPivot Points помогает составить картину о направлении движения рынка в будущем, в отличие от других инструментов, отстающих от рынка.
Информация, ставшая доступной в ходе предыдущего дня, используется для вычисления опорных точек малого тренда текущего дня.
DailyPivotPoints
Pivot Point (PP) это точка равновесия – уровень, к которому тяготеет цена в течении дня.
Имея три значения за предыдущий день: максимум, минимум и цену закрытия, вычисляются 13 уровней для более мелких таймфремов: точка равновесия, 6 уровней сопротивления и 6 уровней поддержки. Данные уровни называются опорными точками. Опорные точки позволяют легко определить изменение направления малого тренда. Наиболее важны три значения - уровни точки равновесия, Resistance1 (RES1.0) и Support1 (SUP1.0). При движении цены между этими значениями часто видны паузы в движении, иногда даже возврат.
Таким образом,индикатор DailyPivot Points:
предсказывает диапазон колебаний цен;
показывает, где цена может остановиться;
показывает возможные точки изменения направления движения цены.
Если рынок в текущий день открывается над точкой равновесия, то это является сигналом для открытия длинных позиций. Если рынок открывается ниже точки равновесия, то текущий день является благоприятствующим для открытия коротких позиций.
Расчет
Исходя из величин
HIGH, LOW и CLOSE предыдущего дня генерируются новые значения Pivot
Point (PP), Resistance1 (RES1.0), Resistance2 (RES2.0),
Resistance3(RES3.0), Support1 (SUP1.0), Support2 (SUP2.0) и Support3
(SUP3.0), а также промежуточные значения Resistance0.5(RES0.5),
Resistance1.5 (RES1.5), Resistance2.5 (RES2.5), Support0.5(SUP0.5),
Support1.5 (SUP1.5) и Support2.5 (SUP2.5) .
Таким образом, происходит проецирование в будущее максимумов и минимумов предыдущего дня.
PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3
RES1.0 = 2*PP - LOW
RES2.0 = PP + (HIGH -LOW)RES3.0 = 2*PP + (HIGH – 2*LOW)
SUP1.0 = 2*PP – HIGH SUP2.0 = PP - (HIGH – LOW)
SUP3.0 = 2*PP - (2*HIGH – LOW) RES0.5 = (PP + RES1.0) / 2
RES1.5 = (RES1.0 + RES2.0) / 2 RES2.5 = (RES2.0 + RES3.0) / 2
SUP0.5 = (PP + SUP1.0) / 2 SUP1.5 = (SUP1.0 + SUP2.0) / 2
- HIGH — максимальная цена вчерашнего дня;
- LOW — минимальная цена вчерашнего дня;
- CLOSE — цена закрытия вчерашнего дня;
- PP — точка равновесия (вчерашняя типичная цена);
- RES0.5, RES1.0, RES1.5, RES2.0, RES2.5, RES3.0 — опорные точки (уровни сопротивления);
- SUP0.5, SUP1.0, SUP1.5, SUP2.0, SUP2.5, SUP3.0 — опорные точки (уровни поддержки).
